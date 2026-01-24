Mercato Lazio, si muove qualcosa in entrata: tentativo per il mediano dell’Everton: ecco di chi si tratta

Mercato Lazio, arrivano i primi segnali in entrata: il club biancoceleste valuta un affondo per il mediano dell’Everton

La Lazio continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, mantenendo il focus su profili giovani, dinamici e con margini di crescita. In questo contesto, tra le opzioni valutate dalla dirigenza biancoceleste è emerso il nome di Tim Iroegbunam, centrocampista classe 2003 attualmente in forza all’Everton.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con il club inglese per capire la fattibilità dell’operazione e verificare eventuali spazi di manovra. Un interesse concreto, che conferma la volontà della Lazio di anticipare la concorrenza su talenti in rampa di lancio.

Un profilo moderno: chi è Tim Iroegbunam

Iroegbunam rappresenta il prototipo del centrocampista moderno: fisico imponente, grande intensità e notevole capacità di coprire il campo. Nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienza tra Premier League e Championship, collezionando 17 presenze in stagione con la maglia dell’Everton.

Le sue qualità principali – recupero palla, dinamismo e attitudine al gioco box-to-box – lo rendono un profilo particolarmente adatto a un campionato tattico e fisico come la Serie A, dove giocatori con queste caratteristiche possono trovare terreno fertile per crescere ulteriormente.

La strategia della Lazio e il dialogo con l’Everton

Il nome di Iroegbunam si inserisce perfettamente nella linea tracciata da Fabiani: investire su giovani già pronti per un salto di qualità, ma con prospettive di crescita importanti. La trattativa non si preannuncia semplice, anche perché l’Everton valuta con attenzione il futuro dei propri talenti. Tuttavia, la Lazio potrebbe tentare di imbastire un’operazione sostenibile, magari attraverso un prestito con diritto di riscatto, formula già utilizzata con successo in passato.

Perché sarebbe un’opportunità per la Lazio

L’eventuale arrivo del centrocampista inglese garantirebbe a Sarri un innesto di muscoli, corsa e intensità in mezzo al campo, ampliando le rotazioni e offrendo soluzioni utili in un reparto che necessita di freschezza e alternative.

I contatti proseguono e la situazione resta in evoluzione. L’interesse della Lazio per Iroegbunam è reale e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se la trattativa potrà entrare nel vivo, trasformandosi da semplice idea a possibilità concreta.

