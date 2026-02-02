Mercato Lazio, accordo di massima con Diogo Leite: intesa vicina e firma rinviata in attesa di…

Mercato Lazio, raggiunto l’accordo di massima con Diogo Leite: firma rimandata e operazione in stand-by

Secondo quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, la Lazio ha raggiunto un accordo di massima con Diogo Leite, difensore centrale portoghese in scadenza di contratto. L’intesa prevede un trasferimento a parametro zero, anche se la firma ufficiale non è ancora arrivata. Il giocatore è attualmente fermo per un infortunio che lo terrà fuori per oltre un mese, ma il club considera comunque la trattativa in fase avanzata.

Il difensore è stato individuato come rinforzo per il reparto arretrato biancoceleste, ma i tempi dell’operazione potrebbero slittare proprio a causa del suo recupero fisico. Nonostante ciò, l’accordo verbale tra le parti è già stato raggiunto e rimane solido. La Lazio attende il momento giusto per procedere alla formalizzazione.

Il trasferimento, previsto a parametro zero al termine della stagione, sembra ormai ben indirizzato. Una volta superato l’infortunio e tornato disponibile, Leite potrà completare l’iter burocratico e firmare il contratto che lo legherà al club capitolino.

