Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui!

Mercato Lazio, estate di cambiamenti nel reparto arretrato: Pedraza in arrivo a parametro zero e intesa vicina con Leite

Il calciomercato della Lazio non si ferma mai, nemmeno dopo la chiusura della sessione invernale. Durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti — Daniel Maldini, Edoardo Motta e Adrian Przyborek — il direttore sportivo Angelo Fabiani ha approfittato dell’occasione per delineare le strategie future del club. La società sta infatti già lavorando alla costruzione della difesa per la prossima stagione, con operazioni importanti praticamente definite.

La novità più significativa riguarda la fascia sinistra, dove la Lazio ha di fatto blindato Alfonso Pedraza. Il laterale spagnolo, in scadenza con il Villarreal, è ormai considerato un acquisto chiuso: Fabiani ha confermato che il contratto è già stato firmato e che il giocatore approderà a Formello a parametro zero a luglio. Pedraza rappresenterà il nuovo padrone della corsia mancina, portando esperienza internazionale, continuità e affidabilità, elementi fondamentali per il salto di qualità richiesto a Sarri in vista della prossima stagione.

Parallelamente, il club sta lavorando anche per rinforzare il cuore della difesa. Il nome in cima alla lista è quello di Diogo Leite dell’Union Berlino. Fabiani ha rivelato che esiste già un accordo di massima con il legale del giocatore, anche se un recente infortunio ha rallentato l’eventuale trasferimento immediato. Il centrale portoghese è considerato il profilo ideale per guidare la rivoluzione del reparto arretrato, che — come ammesso dallo stesso dirigente — “si appresta a cambiare pelle

