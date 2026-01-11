Calciomercato
Mercato Lazio, intesa totale con Toth: ora serve il via libera del Ferencvaros per chiudere
Mercato Lazio, trovato l’accordo con Alex Toth dopo giorni di trattative: ultimi passaggi con il Ferencvaros. Le ultime
La Lazio è sempre più vicina a chiudere un colpo importante in prospettiva futura. Come riportato da Nicolò Schira, il centrocampista del Ferencvaros Alex Toth sarebbe pronto a vestire la maglia biancoceleste.
Dopo giorni di trattative, il club capitolino ha trovato l’intesa con il giocatore per un contratto valido fino al 2030, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro. Il classe 2005 è dunque pronto al salto in Serie A, dove la Lazio punta a costruire un centrocampo giovane e di qualità.
Toth-Lazio: ultimi dettagli prima della chiusura
Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta lavorando per definire gli ultimi aspetti dell’operazione. Ora manca soltanto il via libera del Ferencvaros, che dovrà approvare la cessione del talento ungherese. L’affare, ormai in dirittura d’arrivo, conferma la volontà della società di investire su profili di prospettiva con ampi margini di crescita.
Un rinforzo per il futuro della mediana biancoceleste
Toth, seguito anche da altri club europei, ha scelto la Lazio, che ha mosso i passi più concreti. La sua capacità di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo lo rende un elemento prezioso per Sarri, che potrebbe inserirlo gradualmente nel suo sistema di gioco. Un acquisto pensato non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro del centrocampo biancoceleste.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno