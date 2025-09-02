Mercato Liverpool, spesi quasi 500 milioni per sei acquisti, battuto il record di Premier League. I Reds rivoluzionano la rosa dopo il titolo: Isak e Wirtz i colpi più costosi. Un mercato in linea con la “profezia” di Van Dijk

Mercato Liverpool, spesi quasi 500 milioni per sei acquisti, battuto il record di Premier League. I Reds rivoluzionano la rosa dopo il titolo

Il mantra calcistico “squadra che vince non si cambia” è stato clamorosamente ignorato ad Anfield. L’attuale detentore del titolo di Premier League, il Liverpool, si è rivelato il protagonista assoluto della finestra di trasferimenti estiva in Inghilterra, infrangendo per ben due volte il record per il trasferimento più costoso del calcio britannico nella stessa sessione di mercato. Sotto la guida discreta del direttore sportivo Richard Hughes, i Reds hanno investito la cifra impressionante di 483,68 milioni di euro (circa 3 miliardi di real brasiliani) per sei nuovi rinforzi, in un’ottica di profonda ristrutturazione di un organico già campione sotto la guida di Arne Slot. Questo imponente dispendio è stato in parte motivato da partenze di peso, come quelle di Luis Díaz (Bayern Monaco), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Darwin Núñez (Al Hilal) e Jarell Quansah (Leverkusen).



L’audace strategia di mercato del Liverpool sembra confermare una “profezia” fatta da Virgil van Dijk subito dopo la conquista del titolo inglese nella scorsa stagione. In un momento di festa, il difensore olandese e capitano dei Reds aveva dichiarato che “tutti avrebbero dovuto fidarsi della dirigenza” riguardo alla riorganizzazione della rosa. «Penso che il Liverpool debba competere per i titoli nei prossimi anni. Non importa cosa succeda sul mercato, con giocatori che vanno via o che arrivano, penso che sarà una grande estate. So che stanno pianificando un grande mercato, tutti qui devono fidarsi della dirigenza per fare un buon lavoro», aveva detto Van Dijk.



Da quel momento, il Liverpool ha speso cifre considerevoli per assicurarsi sei rinforzi di alto livello: Alexander Isak per 150 milioni di euro, Florian Wirtz per 125 milioni, Hugo Ekitike per 95 milioni, Milos Kerkez per 40 milioni, Jeremie Frimpong per 35 milioni e Giovanni Leoni (seguito anche dalla Juve) anch’esso per 35 milioni. L’ingente somma investita sul mercato avrebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per la frustrazione dell’accordo sfumato con il Crystal Palace per il difensore Marc Guéhi. Nonostante un accordo già raggiunto per un trasferimento di 35 milioni di sterline (circa 257 milioni di real brasiliani), il difensore non è stato liberato per mancanza di un sostituto nella rosa degli Eagles, nemmeno dopo aver superato le visite mediche con il Liverpool.