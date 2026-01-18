Mercato Milan, nuovo assalto al Real Madrid: dopo Modric nel mirino c’è un nuovo calciatore

Mercato Milan, ancora occhi sul Real Madrid: dopo il colpaccio Luka Modric l’obiettivo diventa Alaba, i dettagli

Il progetto tecnico del Milan continua a volgere lo sguardo con grande attenzione verso Madrid. Dopo l’arrivo a Milano di Luka Modric, centrocampista totale e Pallone d’Oro apprezzato per la sua straordinaria visione di gioco, i rossoneri avrebbero individuato un nuovo obiettivo proprio nella rosa del Real. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome in cima alla lista per rinforzare la difesa è quello di David Alaba, classe 1992, difensore d’élite capace di agire sia da centrale sia da terzino sinistro con identica efficacia.

Un colpo di livello mondiale per la retroguardia

Il giocatore è ormai vicino ai saluti con il club spagnolo e si prepara a intraprendere una nuova avventura al termine della stagione. Per il Milan si tratterebbe di un’opportunità di mercato di primissimo piano: un profilo esperto, vincente e soprattutto disponibile a parametro zero. L’eventuale arrivo di Alaba offrirebbe a Paulo Fonseca un vero regista difensivo, ideale per una costruzione dal basso pulita, dinamica e coerente con la filosofia del tecnico portoghese.

La strategia economica del club

Per convincere l’austriaco a scegliere il progetto rossonero nonostante la concorrenza internazionale, la dirigenza sta preparando un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Un investimento significativo che conferma la volontà del Milan di alzare il livello della rosa e tornare competitivo ai massimi livelli. Le ultime indiscrezioni parlano di un’intesa che potrebbe ruotare attorno alla centralità del giocatore nel nuovo assetto tattico.

L’eventuale approdo di David Alaba in Serie A cambierebbe gli equilibri del campionato, garantendo al Milan una leadership internazionale e una personalità che sono mancate nei momenti decisivi delle ultime stagioni.

