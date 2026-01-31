Connect with us

Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre dell’operazione

Published

17 minuti ago

on

By

cisse 3

Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre e tutti i dell’operazione con Hellas Verona e Catanzaro

Il Milan mette le mani sul futuro assicurandosi Alphadjo Cissé. Il club di Via Aldo Rossi ha definito l’intesa totale con l’Hellas Verona per il talentuoso centrocampista offensivo classe 2006: operazione da 8 milioni di parte fissa più 1,5 di bonus. Battuta la concorrenza del PSV Eindhoven, il giocatore resterà a farsi le ossa in prestito al Catanzaro fino a giugno. Questo l’annuncio di Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨❤️🖤Il Milan ha trovato l’accordo per l’acquisto di Alphadjo Cissé dall’Hellas Verona, eccoci qui! Accordo concluso per 8 milioni di euro fissi più 1,5 milioni di euro, tutto concordato con il Verona e il ritiro del giocatore. Cissé rimarrà al Catanzaro fino alla fine della stagione in prestito. Proposta del PSV Eindhoven, dirottata✅».

