Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre dell’operazione

Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre e tutti i dell’operazione con Hellas Verona e Catanzaro
Il Milan mette le mani sul futuro assicurandosi Alphadjo Cissé. Il club di Via Aldo Rossi ha definito l’intesa totale con l’Hellas Verona per il talentuoso centrocampista offensivo classe 2006: operazione da 8 milioni di parte fissa più 1,5 di bonus. Battuta la concorrenza del PSV Eindhoven, il giocatore resterà a farsi le ossa in prestito al Catanzaro fino a giugno. Questo l’annuncio di Fabrizio Romano su X.
🚨❤️🖤 AC Milan agree deal to sign Alphadjo Cissé from Hellas Verona, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026
Deal done for €8m fixed fee plus €1.5m, all set with Verona and player’s camp.
Cissé will stay at Catanzaro until the end of the season on loan. PSV Eindhoven proposal, hijacked. ✅ pic.twitter.com/xz7XWaVsin
PAROLE – «🚨❤️🖤Il Milan ha trovato l’accordo per l’acquisto di Alphadjo Cissé dall’Hellas Verona, eccoci qui! Accordo concluso per 8 milioni di euro fissi più 1,5 milioni di euro, tutto concordato con il Verona e il ritiro del giocatore. Cissé rimarrà al Catanzaro fino alla fine della stagione in prestito. Proposta del PSV Eindhoven, dirottata✅».
