Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

Mercato Milan: è stato deciso il futuro di Bartesaghi. Ci sarà o no il rinnovo di contratto? Ecco il piano della dirigenza per il terzino classe 2005

Il piano di consolidamento del Milan prosegue a ritmi serrati. Dopo aver archiviato con successo la pratica relativa al rinnovo di Mike Maignan, la dirigenza di via Aldo Rossi ha spostato il mirino sul prossimo tassello fondamentale per il futuro del club: Davide Bartesaghi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club è pronto a mettere nero su bianco il prolungamento contrattuale del giovane esterno, un segnale forte che certifica la sua esplosione definitiva e il suo nuovo status all’interno della rosa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Dalla Primavera alla titolarità: l’ascesa di Bartesaghi

La storia di Bartesaghi è quella che ogni tifoso sogna: prodotto del vivaio rossonero, il classe 2005 ha scalato le gerarchie con pazienza e lavoro, fino a diventare, in questa stagione, il padrone indiscusso della fascia sinistra. Bartesaghi ha saputo cogliere le opportunità, trasformandosi da promessa della Primavera a titolare inamovibile della prima squadra, convincendo staff tecnico e tifosi.

Le cifre dell’accordo: stipendio triplicato

La proposta sul tavolo è di quelle importanti, volte a riconoscere il valore tecnico acquisito dal ragazzo. Il Milan ha pronto un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2031. L’adeguamento economico sarà sostanziale: l’ingaggio attuale di circa 600.000 euro verrà triplicato, portando lo stipendio a sfiorare i 2 milioni di euro annui (bonus compresi). Un investimento che premia la crescita del ragazzo e lo pone al centro del progetto tecnico per il prossimo lustro.

L’ombra della Premier League: Arsenal in agguato

La fretta del Milan non è casuale, ma dettata dal mercato. Le prestazioni di Bartesaghi hanno infatti varcato i confini nazionali, attirando le attenzioni dei top club europei, in particolare dalla Premier League. L’Arsenal, da sempre attento ai giovani talenti internazionali, aveva messo gli occhi sul terzino italiano, effettuando sondaggi esplorativi. La dirigenza rossonera ha quindi deciso di anticipare i tempi: la firma sul rinnovo serve ad alzare un muro invalicabile attorno al giocatore, spegnendo sul nascere qualsiasi velleità inglese e blindando un patrimonio tecnico ed economico del club.