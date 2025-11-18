Mercato Milan, quel rossonero è finito nel mirino della Premier League! In corso dei sondaggi: i rossoneri fissano il prezzo, le ultime

Mercato Milan: un calciatore rossonero è finito nel mirino della Premier League! Sondaggi in corso, fissato il prezzo

La stagione di Santiago Giménez non è stata finora all’altezza delle aspettative: il centravanti messicano fatica a ritrovare la via del gol e le sue prestazioni hanno lasciato qualche perplessità. Nonostante ciò, il suo nome continua ad accendere l’interesse della Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni club inglesi avrebbero già avviato i primi contatti per sondarne la disponibilità.

Le condizioni del Milan per la cessione

Il Milan, pur non chiudendo la porta a un’eventuale partenza, ha fissato due paletti chiari e imprescindibili:

Offerta congrua : almeno 25 milioni di euro per il cartellino.

: almeno 25 milioni di euro per il cartellino. Destinazione gradita: il trasferimento dovrà essere accettato dal giocatore.

La fiducia della società rossonera

Nonostante i rumors, la dirigenza rossonera continua a mostrare compattezza e fiducia. Prima della sfida contro la Roma, il direttore sportivo Igli Tare ha ribadito su DAZN: «Giménez è in un periodo no, ma ha tutta la fiducia della società e dello staff».

Il dirigente ha ricordato come le difficoltà siano legate anche a un infortunio alla caviglia, arrivato in un momento delicato: «Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva, ma guardiamo avanti. Sono cose che fanno parte del gioco».

Tra presente e futuro

Il Milan, dunque, resta compatto attorno al suo attaccante, convinto che possa ritrovare la forma migliore. Allo stesso tempo, però, non esclude di valutare offerte importanti provenienti dall’Inghilterra: solo proposte “monstre” potrebbero aprire la strada a un addio.

