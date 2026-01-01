Calciomercato
Mercato Milan, idea Darwin Nunez per il 2026: il Diavolo annusa l’occasione proibita in arrivo dall’Arabia Saudita
Il mercato rossonero del 2026 potrebbe arricchirsi di un capitolo sorprendente. Come riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, per il Milan si starebbe riaprendo una pista che sembrava ormai tramontata: quella che porta a Darwin Núñez, oggi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.
Calciomercato Milan: tra nostalgia europea e un feeling mai sbocciato con Riad
Nonostante il trasferimento faraonico della scorsa estate, l’esperienza araba dell’attaccante uruguaiano non sta decollando.
- Ruolo marginale: sotto la guida di Inzaghi, Núñez non è riuscito a imporsi come riferimento offensivo, faticando a trovare spazio, continuità e centralità nel progetto dell’Al-Hilal.
- Un vecchio desiderio rossonero: come ricorda Guidi, il Milan aveva già provato a prenderlo ai tempi dell’addio al Liverpool. La nuova dirigenza, con Igli Tare in cabina di regia, continua a monitorare la situazione con l’atteggiamento di chi attende il momento giusto per affondare il colpo.
L’ostacolo economico: uno stipendio fuori portata
Sul piano tecnico, un profilo come quello di Núñez — fisico, profondo, ideale per il gioco verticale di Massimiliano Allegri — sarebbe perfetto. Ma il nodo resta quello economico.
- Ingaggio proibitivo: a Riad l’uruguaiano percepisce uno stipendio altissimo, completamente fuori dai parametri del Milan e, più in generale, della Serie A.
- La possibile formula: l’unica strada percorribile sarebbe un prestito oneroso con una forte partecipazione dell’Al-Hilal al pagamento dell’ingaggio. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi solo se il club saudita decidesse di alleggerirsi di un giocatore considerato, al momento, un investimento poco soddisfacente.
