Mercato Milan, torna d’attualità l’ipotesi Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo

Mercato Milan, torna ancora attuale l’ipotesi l’ex Real Madrid Sergio Ramos! Due sponsor spingono per il suo arrivo

Il mercato invernale del Milan potrebbe riaccendersi con un nome di enorme prestigio. Sfumato definitivamente il ritorno di Thiago Silva dopo la firma del brasiliano con il Porto, in casa rossonera prende corpo l’idea di puntare su un altro veterano di livello mondiale: Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, tra cui Fichajes e beIN SPORTS, la pista starebbe guadagnando consensi a Milanello grazie anche a due sponsor d’eccezione.

Da un lato ci sarebbe la spinta di Luka Modric, desideroso di ritrovare l’ex capitano del Real Madrid per affiancare e guidare i giovani Ricci e Jashari. Dall’altro, Massimiliano Allegri vedrebbe in Ramos il profilo ideale per dare leadership ed esperienza alla difesa nella corsa allo Scudetto.

Sul piano economico, il difensore – reduce dall’esperienza al Monterrey – sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio a circa 2,5 milioni di euro pur di tornare nel calcio europeo. L’operazione divide la dirigenza, tra chi teme l’età avanzata e chi intravede un’opportunità simile all’impatto avuto da Modric. Il Milan osserva con attenzione: Ramos potrebbe essere l’uomo giusto per le battaglie più dure del 2026.

