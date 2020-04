Mercato Milan, occhi su Lucas Torreira? La situazione

Il Milan sembra interessato a Lucas Torreira, per il quale ha fatto un’offerta lo scorso anno. La situazione di mercato

Gianluca Di Marzio, a Sky Sports, ha parlato del possibile interesse di mercato del Milan per Lucas Torreira.

«Il Milan voleva Lucas Torreira la scorsa estate. Lui non ha mai forzato per venire in Italia. Ha solo ascoltato la proposta del Milan, ma l’Arsenal ha immediatamente detto che non è sul mercato e che non voleva venderlo. Non penso che il Milan vorrà spendere 40 o 50 milioni su Torreira. Inoltre, non credo che voglia tornare in Italia. È un buon giocatore, potrebbero arrivargli molte proposte e l’Arsenal deciderà cosa vuole fare».