Mercato Milan: mossa decisiva per il rinnovo di Maignan, lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo

Mentre i riflettori del calciomercato sono puntati sulla caccia al centravanti, il Milan piazza il colpo più importante proprio tra i pali. Il muro rossonero non crolla, anzi, si rafforza. Secondo quanto riportato in questi minuti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è in corso un incontro decisivo a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente di Mike Maignan. L’obiettivo del summit è chiaro: definire gli ultimi dettagli burocratici per arrivare alla fumata bianca e all’annuncio ufficiale nelle prossime ore. Non si tratta di un semplice prolungamento, ma di un vero e proprio patto a lungo termine che legherà il portiere francese ai colori rossoneri.

Le indiscrezioni filtratre dalla sede di via Aldo Rossi delineano un accordo faraonico. Il nuovo contratto avrà validità fino al giugno 2031. Una data lontana che testimonia la volontà della proprietà RedBird di rendere Maignan il pilastro indiscusso del futuro. Anche dal punto di vista economico, il club ha deciso di compiere uno sforzo notevole. L’ingaggio salirà a 7 milioni di euro netti a stagione (bonus inclusi), cifra che permette al francese di raggiungere Rafael Leao in cima alla lista dei giocatori più pagati della rosa. Una mossa necessaria per spegnere definitivamente le sirene della Premier League e del Bayern Monaco, che avevano sondato il terreno negli ultimi mesi.

Questa operazione porta la firma di Igli Tare. Il direttore sportivo ha voluto chiudere la pratica prima della fine del mercato per dare un segnale di forza. Mentre si lavora per chiudere i colpi in entrata (le piste Mateta e la suggestione Sergio Ramos restano vive), blindare la porta è considerato il vero “acquisto” dell’inverno. Sorride Massimiliano Allegri: il tecnico livornese sa che per puntare alla Seconda Stella e avanzare in Europa non si può prescindere dal miglior portiere del mondo. Con la firma di “Magic Mike”, il Milan mette il lucchetto alla propria porta per il prossimo quinquennio.