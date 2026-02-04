Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto: il piano d’azione per l’attaccante

Il gong del mercato invernale ha decretato la fine delle trattative immediate, ma non ha spento i radar del Milan su uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Il nome caldo resta quello di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 in forza al Partizan Belgrado. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha tentato un affondo concreto nelle ultime ore della sessione, mettendo sul piatto un’offerta tra i 4 e i 5 milioni di euro. Una proposta rispedita al mittente dal club serbo, che ha mantenuto alte le pretese chiedendo circa 10 milioni, cifra gonfiata dalla necessità di corrispondere una percentuale sulla rivendita alla precedente società del ragazzo.

Il percorso nel “Milan Futuro”

Nonostante il mancato accordo, il Diavolo non ha intenzione di mollare la presa. Il progetto tecnico studiato per il ragazzo era, e resta, molto chiaro: l’idea è quella di aggregarlo inizialmente al “Milan Futuro“, la seconda squadra guidata da Massimo Oddo. L’ex terzino campione del mondo avrebbe il compito di far maturare il giovane in un contesto formativo come la Serie D, permettendogli di adattarsi al calcio italiano senza pressioni eccessive. Solo in un secondo momento avverrebbe il graduale inserimento in prima squadra sotto l’occhio vigile di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica dei giovani, apprezza i profili fisici e strutturati, caratteristiche che il ragazzo possiede in abbondanza.

Identikit di un predestinato

Alto 1,88 metri, il talento montenegrino è un centravanti moderno, abile nel gioco aereo e dotato di un fiuto del gol non comune, come dimostrano le 9 reti messe a segno in 27 presenze stagionali con una media realizzativa impressionante. La strategia del Milan per le prossime settimane è quella di giocare d’anticipo sulla folta concorrenza europea, provando a bloccare il giocatore subito in vista di luglio. La suggestione è forte anche per via dell’agente, Darko Ristic, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Dusan Vlahovic, un dettaglio che alimenta i paragoni con il bomber della Juventus e certifica le ambizioni del club meneghino.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno