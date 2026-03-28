Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre

Mercato Napoli, dalla Turchia conferme sul futuro di Lang, il Galatasaray accelera verso il riscatto da 28 milioni

Il futuro di Noa Lang sembra sempre più distante da Napoli. L’esterno olandese, approdato al Galatasaray nel mercato di metà stagione, ha avuto un impatto immediato in Turchia, convincendo società e tifosi grazie a prestazioni in crescita. Proprio per questo il club giallorosso sta valutando seriamente il riscatto, fissato a 28 milioni di euro dopo il prestito oneroso da 2 milioni.

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Finora Lang ha collezionato 11 presenze, arricchite da 2 gol e 2 assist. Numeri che, insieme alla continuità mostrata sul campo, hanno rafforzato la fiducia dello staff tecnico, sempre più convinto del suo potenziale e della possibilità di farne un punto fermo anche nella prossima stagione.

Il Galatasaray, dunque, appare orientato a proseguire il percorso con l’ex Napoli, considerandolo un investimento credibile per il futuro. Le sensazioni attuali vanno tutte in una direzione: Lang è destinato a restare a Istanbul, dove ha trovato spazio, fiducia e un ruolo centrale nel progetto tecnico.