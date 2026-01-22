Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre

Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Ecco la valutazione chiesta da Manna per l’addio

Sirene dalla Premier League per Mathias Olivera. Il terzino sinistro del Napoli, punto fermo della nazionale uruguaiana ma spesso alternato nelle rotazioni del club, è finito prepotentemente nel mirino del Nottingham Forest. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’interesse della società inglese è concreto e intercetta un’esigenza tecnica del giocatore: l’esterno classe ’97 ha infatti chiesto maggiori garanzie di impiego e non chiuderebbe la porta a una cessione immediata pur di giocare con continuità.

Tuttavia, strappare il difensore ai partenopei non sarà un’operazione economica semplice. La dirigenza azzurra ha alzato un muro ben preciso: l’offerta iniziale presentata dai Tricky Trees si ferma a 15 milioni di euro, una cifra rispedita immediatamente al mittente. Per lasciar partire l’ex Getafe, il club campano pretende un rilancio significativo: la valutazione del cartellino è infatti superiore di almeno 7-8 milioni rispetto alla proposta attuale. La forbice è ampia e solo se gli inglesi arriveranno a toccare quota 22-23 milioni la trattativa potrà decollare, altrimenti Olivera resterà a disposizione per il prosieguo della stagione.