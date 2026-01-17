Mercato Napoli, occhi su Fortini! Ma la concorrenza sull’esterno è alta: tutti gli aggiornamenti

Mercato Napoli, interesse concreto per il viola Niccolò Fortini: sull’esterno però la concorrenza è fortissima

Il Napoli ha messo gli occhi su Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che si è distinto nella prima parte di stagione grazie alle sue prestazioni in Serie A. Il talento viola, classe 2006, sta attirando l’attenzione di diversi club e tra questi ci sono anche i campioni d’Italia, sempre attenti ai profili emergenti del panorama italiano. Lo riporta Di Marzio.

L’interesse del Napoli, però, è strettamente legato alle possibili uscite. La società partenopea, infatti, può muoversi sul mercato solo mantenendo il saldo a zero, come stabilito nelle scorse settimane. Questo significa che eventuali trattative con la Fiorentina potranno prendere forma soltanto in caso di una cessione in entrata. In caso contrario, il discorso potrebbe essere rimandato alla sessione estiva, quando i margini operativi saranno più ampi.

Fortini piace molto anche alla Roma, che parte da una posizione di vantaggio grazie alla possibilità di investire subito e anche a titolo definitivo. I giallorossi, non avendo vincoli particolari sul mercato, potrebbero muoversi con maggiore decisione rispetto al Napoli, rendendo la corsa al giovane esterno ancora più interessante.

