Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier

Mercato Napoli, si osserva Giovane del Verona: gli azzurri provano l’affondo tra la concorrenza in Serie A e le insidie della Premier

Il Napoli ha messo nel mirino Giovane del Verona e sta cercando di anticipare la concorrenza. Il club partenopeo ha avviato i primi contatti per l’attaccante gialloblù, un profilo che piace per qualità tecniche e margini di crescita, e che figura anche tra gli obiettivi della Lazio. La dirigenza azzurra sta lavorando per trovare un accordo sia con il Verona sia con il giocatore. Lo riporta Di Marzio.

Il vero nodo, però, resta il mercato in uscita. Prima di poter affondare colpi in entrata, il Napoli deve liberare spazio in rosa e a bilancio, condizione indispensabile per procedere nelle trattative. In quest’ottica, il principale indiziato a lasciare il club è Noa Lang.

Per l’esterno offensivo sono in corso valutazioni concrete: si discute di una possibile cessione a titolo definitivo, con il Galatasaray particolarmente attivo sul dossier. Non manca, tuttavia, l’interesse dalla Premier League, dove il Fulham ha già manifestato apprezzamento per il giocatore.

