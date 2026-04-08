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Calciomercato

Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurro

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

19 ore ago

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Rios

Mercato Napoli, Richard Ríos nel radar dei partenopei: contatti esplorativi con il Benfica per il colpo a centrocampo

Il Napoli vive un finale di stagione sospeso tra il sogno rimonta in campionato e la programmazione del futuro. La dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta già lavorando alle strategie per il prossimo mercato estivo e uno dei nomi più seguiti è quello di Richard Ríos. Il centrocampista colombiano del Benfica, 25 anni, è considerato uno dei profili ideali per rinforzare la mediana e aggiungere dinamismo alla rosa. Il giocatore era stato seguito anche dalla Roma, ma ora è il Napoli a muoversi con maggiore decisione, avviando i primi contatti esplorativi senza però aver ancora presentato un’offerta ufficiale. Lo riporta Di Marzio.

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I numeri della stagione confermano perché Ríos sia finito nel mirino dei campioni d’Italia. In campionato ha collezionato 21 presenze con un gol e tre assist, mentre in Champions League — tra qualificazioni e League Phase — ha disputato 12 partite, mettendo a referto un gol e un assist, entrambi proprio contro il Napoli di Antonio Conte. Arrivato in Portogallo nell’estate 2025 dopo le esperienze con Flamengo, Guarani e Palmeiras, il colombiano ha mostrato una crescita costante, diventando un elemento prezioso per il Benfica.

Oltre al rendimento nei club, Ríos porta con sé anche un bagaglio internazionale di tutto rispetto: 30 presenze con la maglia della Colombia e due reti segnate. Un profilo completo, giovane ma già esperto, che risponde perfettamente alle esigenze del Napoli per la prossima stagione. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse è concreto e il nome di Ríos resta in cima alla lista per dare nuova linfa al centrocampo azzurro.

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