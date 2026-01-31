Mercato Napoli, sprint per Alisson Santos: intesa totale con lo Sporting! Decisiva la volontà del brasiliano: il retroscena sulla trattativa per l’esterno

Il mercato del Napoli regala il colpo di scena finale: archiviata definitivamente la pista che portava a Bergamo, il club azzurro ha chiuso in tempi record l’acquisto di Alisson Santos. L’esterno offensivo brasiliano, classe 2002 di proprietà dello Sporting Lisbona, è pronto a sbarcare in Italia per rinforzare la batteria degli attaccanti a disposizione di Antonio Conte. L’operazione, definita nei minimi dettagli dal direttore sportivo Giovanni Manna dopo un vertice con il presidente Aurelio De Laurentiis, si basa su un prestito oneroso di poco superiore ai 3 milioni di euro con un diritto di riscatto che, bonus inclusi, porterà l’investimento complessivo a toccare quota 20 milioni.

La virata decisiva è arrivata in concomitanza con lo stop dell’Atalanta per Kamaldeen Sulemana, bloccato a Zingonia dopo la cessione di Ademola Lookman al Fenerbahçe. Manna non ha perso tempo e ha affondato il colpo per il talento nativo di Bahia. Alisson, 23 anni, arriva all’ombra del Vesuvio con l’etichetta di “uomo Champions”: pur non essendo un titolare inamovibile nello scacchiere del tecnico Rui Borges, si è rivelato letale a gara in corso, segnando 3 gol pesantissimi in Europa contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao (decisivo al 94′). La chiamata del tecnico salentino è stata la chiave di volta per convincere il ragazzo a lasciare i Leoni e una competizione in cui i portoghesi sono già qualificati agli ottavi, preferendo la sfida della Serie A.

Il lavoro della dirigenza partenopea non si ferma alle entrate. Si muovono anche le pedine minori: il giovane difensore Matteo Marianucci si trasferisce in prestito al Torino, mentre l’attaccante Giuseppe Ambrosino va a farsi le ossa al Modena con la stessa formula. In uscita, però, i Campani alzano un muro invalicabile su Mathias Olivera: il terzino uruguaiano è stato oggetto di un pressing asfissiante del Nottingham Forest, pronto a mettere sul piatto 20 milioni, ma la società ha risposto picche, togliendolo dal mercato.

