Mercato Roma, da El Shaarawy a Gotze: Petrachi studia il colpo

Mercato Roma, Petrachi attende disposizioni societarie e poi si fionderà sui profili adatti: la situazione di El Shaarawy e Gotze

Gianluca Petrachi pensa già al mercato della Roma. Ci sarà prima da risolvere l’intricata situazione societaria, poi il d.s. avrà via libera per i nuovi acquisti rispettando sempre i parametri richiesti dall’alto. Ad esempio il tetto ingaggi non troppo elevato, ragion per cui El Shaarawy, qualora si intavolasse la trattativa per il ritorno, dovrebbe abbassarsi notevolmente lo stipendio.

L’idea Mario Gotze, invece, prende sempre più piede. Il tedesco è l’usato sicuro da mettere al servizio della squadra, e il suo contratto in scadenza col Borussia Dortmund sicuramente aiuta i piani. Anche per lui, oltre la folta concorrenza, ci sarebbe il problema dell’alto stipendio.