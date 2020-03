Mercato Roma, tutte le idee giallorosse per la prossima sessione

Mercato Roma, da Tiquinho Soares a Mario Gotze: in casa giallorossa si inizia a pensare alla prossima sessione estiva

In questa fase di totale stallo si inizia a pensare con insistenza al mercato. Doveroso sottolineare che, prima di tutto, c’è da risolvere la situazione societaria. La Roma intanto guarda, insieme a Paulo Fonseca, ad alcuni profili che potrebbero far comodo.

Tiquinho Soares è il nome forte per l’attacco, si può prendere con una quindicina di milioni. L’allenatore guarda con interesse anche al suo ex Shakhtar: piacciono Kovalenko e Marcos Antonio. Gotze, a parametro zero, è forse la suggestione più caratteristica.