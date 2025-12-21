Mercato Sampdoria, spuntano i primi due colpi per la finestra di gennaio: tutti i dettagli

Mercato Sampdoria, individuati i primi due obiettivi per gennaio: ecco cosa filtra e le ultimissime notizie

La Sampdoria di Angelo Gregucci ha già rivolto lo sguardo alla sessione invernale di mercato, consapevole che serviranno innesti mirati per dare una svolta alla stagione. Il pareggio per 1-1 sul campo del Padova ha lasciato un retrogusto amaro in casa blucerchiata: quei due punti sfumati nel finale hanno messo in evidenza alcune lacune che la dirigenza vuole colmare al più presto.

Secondo Il Secolo XIX, i profili individuati per alzare il livello della rosa rispondono ai nomi di Salvatore Esposito e Matteo Brunori. Il centrocampista dello Spezia rappresenta l’identikit ideale per dare ordine e qualità alla manovra: regista moderno, visione di gioco superiore e grande precisione sui piazzati. Portarlo a Genova non sarà semplice, ma la volontà del giocatore potrebbe diventare un fattore decisivo nella trattativa.

In attacco, invece, il sogno resta Brunori, simbolo del Palermo e centravanti completo, capace di unire sacrificio e freddezza sotto porta. Il suo arrivo darebbe a Gregucci quel finalizzatore che è mancato in più di un’occasione, trasformando in gol la mole di gioco prodotta. La Sampdoria punta dunque su giocatori pronti e di categoria per risalire la classifica e restituire entusiasmo a una tifoseria che attende il ritorno ai livelli di un tempo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

