Mercato Sampdoria, Parma su Caprari. L’idea blucerchiata sul sostituto

Mercato Sampdoria, il Parma piomba su Caprari. In caso di uscita del giocatore pronto l’affondo per Gregoire Defrel

Movimenti in entrata e in uscita riguardo il mercato della Sampdoria. In particolare riguardo la zona offensiva, con Caprari che è stato messo nel mirino del Parma. Una sua eventuale uscita permetterebbe ai doriani di fiondarsi su un altro profilo.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, il nome caldo è quello di Gregoire Defrel. Il centravanti francese è attualmente in forza al Sassuolo.