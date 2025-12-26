Mercato Torino, occhi su Prati: i granata spingono per il centrocampista. La formula proposta al Cagliari

Mercato Torino, assalto a Matteo Prati: il centrocampista nel mirino. Svelata la proposta al Cagliari, le ultimissime

Il calciomercato invernale entra nel vivo e il Torino si muove con decisione alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il club granata avrebbe messo nel mirino Matteo Prati, giovane talento del Cagliari, avviando un primo sondaggio esplorativo.

Torino su Prati: il profilo piace a Baroni

La società granata segue con grande attenzione il centrocampista classe 2003, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Prati è un mediano moderno, dotato di visione di gioco, ordine tattico e precisione nei passaggi: caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il progetto tecnico di Marco Baroni.

La possibile formula dell’operazione

L’idea del Torino sarebbe quella di impostare una trattativa basata su un prestito con opzione di riscatto. Una soluzione che consentirebbe al club di valutare il giocatore nel contesto granata senza un investimento immediato a titolo definitivo, lasciando margini di manovra sia tecnici sia economici.

Il Torino osserva, valuta e prepara le mosse: Prati è un nome da tenere d’occhio in vista delle prossime settimane di mercato.

