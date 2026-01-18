Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico allunga i tempi dell’affare? C’è un rischio nell’operazione dei granata…Ultimissime

Mercato Torino: un ‘paradosso’ tecnico sta allungando i tempi dell’affare. Ecco il rischio nell’operazione dei granata…Cosa sta succedendo

L’asse tra Piemonte e Sardegna diventa rovente. Il calciomercato entra nella sua fase cruciale e Torino e Cagliari stanno lavorando a un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri dei rispettivi centrocampi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due dirigenze sono impegnate in una trattativa serrata per concretizzare uno scambio suggestivo: Matteo Prati in granata e Tino Anjorin in rossoblù.

Esigenze speculari: tecnica contro fisicità

Alla base dell’affare c’è una precisa necessità tattica. Il Torino, che si prepara a salutare pedine chiave come Asllani e Ilic, ha urgente bisogno di un nuovo cervello in mezzo al campo. La scelta è ricaduta su Matteo Prati, talentuoso regista classe 2003, già colonna dell’Under 21 e apprezzato per la sua visione di gioco pulita e geometrica, ideale per alternarsi con il giovane Ilkhan. Di contro, il Cagliari cerca sostanza. Fabio Pisacane ha chiesto alla società “centimetri e muscoli” per proteggere la difesa. L’identikit perfetto corrisponde a Tino Anjorin, centrocampista inglese scuola Chelsea, dotato di una fisicità prorompente e capace di strappi palla al piede.

Il rebus contrattuale: l’ombra dell’Empoli

L’operazione farebbe felici tutti, ma la burocrazia frena gli entusiasmi. Il nodo cruciale riguarda la situazione contrattuale di Anjorin. Il giocatore è attualmente in prestito al Torino, ma il cartellino è ancora di proprietà dell’Empoli. Esiste un paradosso tecnico: nel contratto di prestito c’è un obbligo di riscatto condizionato che scatterebbe automaticamente alla prossima presenza ufficiale dell’inglese, anche se giocasse un solo secondo. Per poter girare Anjorin al Cagliari, il Torino deve prima riscattarlo formalmente dai toscani. Un incastro a tre sponde che richiede tempi tecnici e accordi economici precisi.

L’indizio di formazione e la carta Masina

Intanto, il campo parla. Nel match contro la Juventus, Prati è stato escluso dall’undici titolare: un segnale inequivocabile che le voci di mercato stanno incidendo sulle scelte tecniche. Inoltre, per far quadrare i conti, nell’affare potrebbe rientrare anche Adam Masina. L’esperto difensore mancino, utile sia come centrale che come terzino, potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per convincere definitivamente il Cagliari a lasciar partire il suo gioiellino.