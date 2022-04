Meret: «Scudetto? Nessuna resa, troppo importante. Vorrei spazio in Nazionale». Le parole del portiere del Napoli

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Radio KissKiss Napoli.

LACRIME INSIGNE – «Se sono una resa scudetto? Sicuramente no, credo che fossero per i due punti persi. Ora l’umore deve essere positivo, non possiamo abbatterci ora perché bisogna provare a vincerle tutte».

EMPOLI – «Si va con la voglia che ci mettiamo tutte le domeniche. Nelle ultime due purtroppo non è andata come volevamo, abbiamo perso dei punti importanti, ma non ci facciamo abbattere ora. Bisogna tirare fuori tutte le energie che abbiamo perché si può ancora sognare».

SPALLETTI – «Un rapporto di rispetto normale. Io mi metto a disposizione, lavoro al massimo ogni allenamento per farmi trovare pronto. Poi è ovvio che le decisioni spettino a lui, io devo accettarle».

SCUDETTO – «Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovar pronti ogni domenica. E’ troppo importante per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare».

FUTURO AL NAPOLI – «Io lo spero. La società sa che sto benissimo in questa città, quindi il mio obiettivo è questo. Inoltre vorrei provare a giocare qualche partita con l’azzurro Nazionale. Il mio obiettivo è questo e sarà questo anche il prossimo anno».