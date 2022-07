Futuro Mertens, il belga ha preso una decisione: le ultime

Dopo il mancato accordo con il Napoli, il futuro di Mertens appare molto incerto: il belga, però, sembra aver preso una decisione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante avrebbe rifiutato le avance di Sarri per la Lazio e anche dell’Inter. La sua idea è quella di restare in Europa, ma non in Italia per non affrontare il Napoli.