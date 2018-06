Che ne sarà di Mertens? Intanto pensa al Mondiale, di sicuro non andrà in Cina. Il giocatore del Napoli si racconta e parla del rapporto con tifosi e città

Si avvicina il calciomercato e ogni tanto spuntano voci anche su Dries Mertens. Il giocatore del Napoli è stato accostato alla Cina, ma non sembra così interessato ad andar via. “Ciro” si è ambientato sotto il Vesuvio e preferisce rimanere in azzurro: «Non andrò mai in Cina, mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Mi hanno cercato, potevo guadagnare molto. Sto bene a Napoli, mi piace e ho ancora due anni di contratto. Vediamo come va a finire».

Scudetto o Coppa del Mondo? Mertens ha dei dubbi: «Tutti preferiscono la Coppa del Mondo e lo devo dire perché è una televisione belga a chiedermelo, ma la verità è che non saprei. Ho lavorato davvero tanto per vincere lo Scudetto a Napoli, ma non ci sono riuscito. Coi tifosi ho un gran rapporto. Napoli ha un milione di abitanti e penso di avere una foto con ognuno di loro». Il giocatore farà parte della spedizione del Belgio al Mondiale in Russia che partirà la prossima settimana. I belgi sono una delle possibili rivelazioni, tra l’altro.

Mertens ha parlato anche di qualche simpatico retroscena con il Napoli. Gli è stato chiesto del rapporto con i bambini e ha detto di non averne e di godersi quelli del fratello. Poi si è soffermato sul fumo e sull’alcol e su quali influssi possano avere su un calciatore. «A Napoli c’è una linea ben definita, nei giorni prima della partita possiamo trovare anche del vino al nostro tavolo. Sarri è il più grande fumatore al mondo, ma penso che un atleta al top non debba bere. Un bicchiere ogni tanto può starci» ha concluso alla trasmissione belga Een.