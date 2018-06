Per Higuain e Jorginho Napoli ha la stessa strategia di mercato: niente spese folli, ma programmazioni con i soldi delle cessioni

Il Napoli potrebbe adottare per Jorginho una strategia simile a quella per Gonzalo Higuain. Il centrocampista italo-brasiliano rischia di diventare la seconda cessione più costosa nella storia del Napoli qualora andasse in porto la trattativa col Manchester City. Al primo posto c’è il Pipita, imbattibile per ora, ma comunque da Jorginho il Napoli è pronto a prendere tra i cinquantacinque e i sessanta milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non investirà subito tutti i soldi della cessione, ma applicherà una gestione a lungo termine così come fece per Higuain. Questo significa che i proventi di Jorginho non verranno dilapidati nell’attuale sessione di mercato, o almeno non verranno utilizzati in blocco. Dalla cessione di un calciatore possono nascere diverse opportunità di mercato e questo De Laurentiis lo sa bene. Come detto, il caso Higuain funge da esempio.

Quando il Napoli dette via il Pipita alla Juventus, non tutti i milioni vennero spesi subito. Si investì per prendere Arek Milik, poi arrivarono anche Piotr Zielinski, Amadou Diawara e Marko Rog. Nonostante con Sarri siano stati tutti utilizzati col contagocce (Milik ha l’alibi del doppio infortunio), adesso con Ancelotti potrebbero diventare dei jolly per la squadra titolare. Rog è cresciuto, Diawara si candida a un posto da regista, Zielinski ha già scalzato Hamsik. Furono acquisti importanti per il futuro del Napoli e oggi De Laurentiis può raccoglierne i frutti. Lo stesso farà con Jorginho. Se arrivassero tutti i soldi che ADL vuole per il playmaker, allora una parte sarà riutilizzata per un possibile erede, ma i contanti saranno divisi tra tante operazioni di mercato. Con l’addio di Lavezzi e Cavani arrivarono Higuain, Callejon, Albiol e Mertens, quindi la programmazione è di casa a Castel Volturno.