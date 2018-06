Per Hamsik Cina più vicina: a cena con De Laurentiis ha chiesto di lasciare il Napoli, ma l’offerta è bassa. Giuntoli pensa a Soriano e Praet

Il Napoli deve capire che ne sarà di Marek Hamsik. Ieri sera a tavola negli uffici della Filmauro, Hamsik ha parlato con Aurelio De Laurentiis e i dirigenti del Napoli ed è stato chiaro: vuole la Cina. Lo slovacco avrebbe sollecitato il presidente a lasciarlo andare, ma a Napoli sono abbastanza intransigenti sul prezzo del calciatore. Viene valutato trenta milioni di euro e non sarà ceduto neppure per un euro in meno, ma dalla Cina i club – tra cui lo Shandong Luneng – non si spingono a offrire più di quindici milioni di euro. Con queste fondamenta, la trattativa parte subito male. Non ci sarebbe solo la Cina su Hamsik, anche qualche club in Europa lo vuole (per esempio il Monaco), ma il richiamo dell’Oriente è molto forte e lì il centrocampista sarebbe pagato parecchio. Hamsik teme di dover giocare sempre meno a Napoli, la prospettiva non lo attrae, perciò ha chiesto a ADL di andare via.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli si starebbe già muovendo per trovare un sostituto. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli sono presenti Dennis Praet e Roberto Soriano, anche se per ora siamo ancora agli inizi e la lista potrebbe essere rimpolpata. Praet gioca nella Sampdoria, ma pare vicino a un addio in estate: il belga è ambidestro, può fare la mezzala e il Doria potrebbe darlo via per meno di venti milioni di euro, una cifra che il Napoli ritiene molto abbordabile. Il prezzo non è alto neppure per Soriano, che da due stagioni milita nel Villarreal. Il Sottomarino Giallo chiede dodici milioni di euro, quella è la base d’asta, ma si può scendere, forti della volontà dell’italo-tedesco di tornare in Serie A. Attenzione alla concorrenza: Praet piace molto anche alla Juventus, Soriano invece è richiesto dall’Atalanta.