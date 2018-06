Il Napoli tenta il colpaccio: contatti con l’Inter per Handanovic

Il Napoli ha individuato in Samir Handanovic il grande obiettivo per la porta partenopea: contatti già avviati con i nerazzurri

Il Napoli deve coprire il buco lasciato da Pepe Reina. Questo è il primo obiettivo di De Laurentiis che prima di muoversi per altri reparti vuole assicurare ad Ancelotti un portiere di grande livello. Dopo aver visto complicarsi non poco le strade che portano a Rui Patricioe Bernd Leno, ha messo nel suo mirino uno dei migliori estremi difensori del nostro campionato: Samir Handanovic. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe proprio lo sloveno dell’Inter il profilo numero uno indicato da Carlo Ancelotti per sopperire alla partenza di Reina. La trattativa però è, ovviamente, in salita.

Il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, avrebbe già preso contatto con la dirigenza dell’Inter. Spalletti non vuole privarsi del suo portiere proprio nell’anno culminato con il ritorno in Champions League, anche perchè poi bisognerebbe rimpiazzarlo con uno di altrettanto livello e si sa quanto è caro il mercato dei portieri. Se il Napoli dovesse però decidere per un affondo deciso mettendo sul piatto una cifra che si aggiri sui 25-30 milioni di euro, la trattativa potrebbe anche andare in porto, visto che l’Inter si garantirebbe liquidità utile in ottica Fair Play Finanziario.