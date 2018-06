Il Manchester City fa la prima offerta al Napoli per prendere Jorginho: un bel po’ di soldi e una giovane contropartita tecnica, ma gli azzurri dicono no (per ora)

Jorginho andrà al Manchester City? Chi lo sa, per ora l’affare non è chiuso. Il Napoli e gli inglesi ne discuteranno in questo fine settimana, reputato il momento decisivo per riuscire a capire se il centrocampista partirà o no. Una prima offerta è arrivata al Napoli nelle ultime ore: cinquantatré milioni di euro e il cartellino di Oleksandr Zinchenko, giovane attaccante ucraino. Il Napoli non è d’accordo e ha rispedito la proposta al mittente, perché servono sessanta milioni di euro cash. Il club azzurro non vuole contropartite tecniche in questa operazione di mercato.

Zinchenko venne seguito da Cristiano Giuntoli nei mesi scorsi, in special modo nell’estate 2017. Adesso però gli obiettivi sono altri e anche il giovane ucraino è stato accantonato. Per Jorginho servono parecchi soldi, ma il Manchester City di certo non ha problemi economici. Joao Santos, agente del centrocampista, è stato visto in Inghilterra e le trattative con il City sono a buon punto. Manca solo l’intesa tra Napoli e Citizens. La prima offerta non è andata bene, il Napoli rilancia e aspetta che si arrivi a dama, ovvero a sessanta milioni.