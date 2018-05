Formazione Belgio 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Roberto Martinez

Agli Europei in Francia di due anni fa ci si aspettava molto, ma molto di più. Perché il Belgio è e continua ad essere una straordinaria fucina di talenti esplosivi. Allora le colpe del fallimento furono date tutte al ct Wilmots. Ma anche Roberto Martinez non è stato certo immune da critiche dopo la decisione di lasciare a casa Radja Nainggolan per imprecisate motivazioni mai rese pubbliche. Il Belgio è ancora forte ed è completo in ogni reparto. Il punto debole è forse la mancanza di una diga a centrocampo, dove Tielemans dovrà cantare e portare la croce. Ma dietro e in attacco tante certezze. E se Hazard dovesse essere il vero Hazard…

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Belgio: Roberto Martinez

Lo spagnolo Roberto Martinez è chiamato a dimostrare di essere all’altezza di una nazionale del calibro del Belgio. Ma soprattutto ha la chance di confermarsi dopo aver fatto bene in Inghilterra: Swansea, Wigan ed Everton conservano ancora ottimi ricordi di lui.

Formazione Belgio 2018: i titolari ai Mondiali

BELGIO (4-1-4-1): Courtois; Meunier, Kompany, Vertonghen, Ciman; Tielemans; Mertens, Dembele, De Bruyne, E. Hazard; R. Lukaku. Commissario tecnico: Roberto Martinez.

Convocati Belgio 2018: la rosa di Martinez

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Matz Sels (Anderlecht)

Difensori: Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Montreal Impact), Leander Dendoncker (Anderlecht), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham), Vincent Kompany (Man City), Toby Anderweirel (Tottenham), Christian Kabasele (Watford)

Centrocampisti: Kevin De Bryune (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Yannick Carrasco (Daliang Yifang), Marouane Fellaini (Man United), Nacer Chadli (west Bromwich Albion), Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Attaccanti: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Christian Benteke (Crystal Palace)

Commissario tecnico: Roberto Martinez