Messi è il calciatore più ricco al mondo: la stella del Barcellona supera Cristiano Ronaldo e Neymar

Lionel Messi conquista ancora la vetta della speciale classifica, stilata da France Football, dei calciatori più ricchi al mondo. La stella del Barcellona non ha rivali con i 358mila euro guadagnati in un solo giorno, nonché 131 milioni di euro in un anno.

La Pulce è seguita da Cristiano Ronaldo della Juventus (118 milioni di euro) e Neymar del Paris Saint-Germain (95 milioni di euro).