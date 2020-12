Messi: «Per me è un onore essere stato inserito negli undici del Pallone d’Oro Dream Team»

Leo Messi ha mostrato tutta la sua soddisfazione con un messaggio sui social per essere entrato nel Dream Team di France Football

Leo Messi è stato inserito nel Pallone d’Oro Dream Team di France Football. Il fenomeno argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione con un messaggio sui social. Le sue parole.

«Per me è un onore essere stato inserito negli undici del Pallone d’Oro Dream Team. Voglio ringraziarti per avermi scelto e congratularmi anche con tutti i giocatori che sono stati selezionati nelle due squadre e con tutti i candidati, ci sono dei veri fenomeni in quella lista».