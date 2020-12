Ballon d’Or Dream Team: Messi con Maradona e i due Ronaldo insieme

Una formazione da urlo quella votata da 140 giornalisti per decretare l’11 più forte di tutti i tempi. La rivista France Football, in assenza del Pallone d’Oro, ha indetto questa speciale votazione.

Una formazione da sogno che si schiera con un 3-4-3 ultra offensivo: in porta Lev Yashin, unico portiere a vincere il Pallone d’Oro. In difesa Cafù, Beckenbauer e Paolo Maldini. Centrocampisti difensivi Matthaus e Xavi, mentre la fantasia è affidata a Pelè e Maradona. In avanti Cristiano Ronaldo, Ronaldo il Fenomeno e Lionel Messi.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL

— France Football (@francefootball) December 14, 2020