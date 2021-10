Messi: «Champions col PSG? Dobbiamo conoscerci per essere squadra»

L’addio al Barcellona, il Pallone d’Oro e i sogni di gloria con il PSG in Champions, Messi si racconta

È stata l’estate di Leo Messi. Prima l’addio al Barcellona e poi il passaggio al PSG. In un’intervista a L’Equipe l’argentino si racconta. Ecco le sue parole.

ADDIO BARCELLONA – «In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, avevo deciso di terminare la mia carriera in blaugrana. Ho iniziato a pensare al mio futuro e il PSG mi ha dato l’opportunità di unirmi a loro. Ho ricevuto anche altre offerte, ma devo ammettere che abbiamo raggiunto un accordo abbastanza velocemente».

PALLONE D’ORO – «Rimango con Neymar e Mbappé, anche se Benzema o Lewandowski hanno avuto un grande anno. Devi fare molto a livello individuale ma ultimamente ha molto peso per vincere la Champions League, l’Eurocup o l’America’s Cup».

SETTIMO PALLONE D’ORO – «Non mi è mai piaciuto parlarne fino al risultato. Se ciò accadesse, sarebbe fantastico vincerne un altro. Quest’estate ho vinto il titolo che mi mancava ed è stato l’apice. Più tardi, se vincessi un nuovo Pallone d’Oro, sarei molto felice e molto grato, ma non voglio pensarci. È già eccezionale averne sei ed essere l’unico giocatore in quel caso. Vincere un settimo sarebbe fantastico».

MBAPPE AL REAL – «Ero appena arrivato. Non gli ho dato la mia opinione a riguardo perché lo conoscevo appena. Alla fine è rimasto con noi ed è stata una bella notizia».

CHAMPIONS – «I riflettori sono puntati su di noi è vero, ma ci sono altre squadre molto forti, come il Chelsea, i due Manchester (United e City), il Real Madrid , l’Inter e il Bayern. Non so se ne ho dimenticato qualcuno… Sono tutte grandi squadre. Abbiamo grandi individualità, ma dobbiamo ancora conoscerci bene per formare una squadra. Perché per vincere titoli importanti bisogna giocare da squadra»