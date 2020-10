Messi, quanto ti manca Ronaldo: sesto Clasico di fila senza gol e assist

Va aggiornata l’incredibile statistica negativa di Leo Messi nel Clasico: da quando Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid, l’argentino non riesce più a incidere

Nella netta sconfitta blaugrana di questo primo Barcellona-Real Madrid della stagione, non può passare inosservata l’ennesima negativa prestazione di Leo Messi. Da quando non incrocia più i tacchetti con Cristiano Ronaldo, non riesce più a rendersi determinante.

Sembra incredibile ma si allunga a sei Clasicos consecutivi l’astinenza del fuoriclasse argentino che non è stato ancora una volta in grado di andare a segno, né tantomeno di fornire un assist decisivo per i compagni. Insomma, è come se la Pulce sentisse l’improvvisa mancanza di stimoli che solo la splendida e accesa rivalità con CR7 sapeva creare.