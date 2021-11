Messi su Ronaldo: «Le sfide con lui stimolanti. Resteranno nella storia»

Leo Messi ha parlato a Marca anche della sfida con il suo rivale Cristiano Ronaldo, ripercorrendo le tappe delle loro sfide

CRISITIANO RONALDO – «Il Manchester United è una squadra molto forte con grandi giocatori. Cristiano conosceva già il club, ma era in un’altra fase e ora si è adattato in modo impressionante. Fin dall’inizio ha segnato gol come sempre e non ha avuto problemi ad adattarsi. In Premier non è così facile come tutti pensavamo, ma è una competizione molto difficile e uniforme. È passato molto tempo da quando abbiamo smesso di competere nello stesso campionato. Abbiamo gareggiato individualmente e in squadra per gli stessi obiettivi. È stato un palcoscenico molto bello per noi e anche per le persone perché si sono divertite molto. È un bel ricordo che rimarrà nella storia del calcio.»