Messi: «Uno shock lasciare Barcellona. Non me lo aspettavo»

Lionel Messi torna ad analizzare il suo addio al Barcellona. Le dichiarazioni della Pulce sul divorzio dal club blaugrana

Nella sua intervista a Tyc Sport, Lionel Messi ha parlato nuovamente dell’addio al Barcellona.

LE PAROLE – «Sono sicuro che la prossima stagione andrà meglio sia per me che per il PSG. Non è stato facile quest’anno dopo un’estate pazza. È stato complicato capire cosa stesse accadendo, non mi aspettavo di lasciare il Barcellona. È stato uno shock».