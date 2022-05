Messi: «L’Italia sarebbe stata la favorita per il mondiale»

Le parole di Lionel Messi in vista della sfida con l’Italia a Wembley: «É pazzesco che abbiano vinto l’Europeo e non siano ai Mondiali»

Intervistato da TyC Sports, Leo Messi ha parlato della prossima partita contro gli azzurri in programma a Wembley mercoledì 1 giugno.

«L’Italia è campione d’Europa, se si fosse qualificata per la Coppa del Mondo sarebbe stata la favorita. Sicuramente sarebbe stata uno dei candidati: se fosse stata presente nel sorteggio, nessuno avrebbe voluto affrontare l’Italia, quindi per noi è un bel banco di prova, per continuare a crescere, continuare a migliorare e continuare a raggiungere nel migliore dei modi il nostro obiettivo, che è la prima partita del Mondiale».

«È una competizione ufficiale, avallata dalla FIFA, una coppa in più per noi e noi vogliamo vincerla e che questo gruppo aggiunga un’altra coppa per la felicità personale, del gruppo e anche per il popolo argentino».

«La verità è che è pazzesco che abbiano vinto l’Europeo e non siano ai Mondiali. Che l’Italia non sia in un altro Mondiale, con tutto ciò che significa e per quello che rappresenta l’Italia nella storia dei Mondiali. Sì, è un peccato. Ora ho compagni e amici in squadra, due grandi persone con cui ho avuto un ottimo rapporto, che mi hanno aiutato molto da quando sono al PSG, soprattutto Verratti, e mi dispiace molto di più».