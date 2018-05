Per Vrsaljko e Meunier Napoli in pole: i terzini di Atletico Madrid e Paris Saint Germain sono nella lista di mister Ancelotti

Per il Napoli è giunto il momento di tuffarsi a capofitto sul mercato. Da quando è arrivato Carlo Ancelotti sono fioccate le notizie e molti profili altisonanti sono stati accostati agli azzurri. Nelle ultime ore è cresciuta anche la volontà di comprare un terzino di livello e la corsa si è ristretta a due esterni destri: Thomas Meunier del Paris Saint Germain e Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid. Per Vrsaljko vale la pena ricordare che il Napoli ci ha provato già l’anno scorso, senza poi riuscire a chiudere coi colchoneros. Il croato si è ritagliato un bello spazio a Madrid e non sarà facile portarlo via.

Meno complicata è la pista Meunier. Il terzino belga è arrivato la scorsa estate a Parigi sicuro di fare il titolare, ma poi si è ritrovato la strada sbarrata da Dani Alves. Anche se il brasiliano è infortunato, e quindi Meunier potrebbe giocare più spesso, la volontà del calciatore pare essere quella di andare via. Vuole fare il titolare e Napoli potrebbe essere la piazza giusta. Con l’addio di Christian Maggio, serve un nuovo terzino destro e Ancelotti spinge per averne uno di livello. Meunier è avanti, ma il mercato è ancora lungo.