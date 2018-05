Nello staff di Carlo Ancelotti c’è anche Mino Fulco, il nutrizionista e anche il genero di Carletto. Tutto quello che c’è da sapere

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Il club azzurro ha ingaggiato anche lo staff di Carletto tra cui spuntano il figlio Davide Ancelotti e il genero Mino Fulco. Uno staff ‘a gestione familiare’ per il tecnico di Reggiolo. Fulco è il nutrizionista personale di Carletto (il mister è apparso in splendida forma e pare sia merito proprio del genero). Fulco è sposato con Katia, la figlia del nuovo allenatore del Napoli, ed è di Mondragone.

Esperto di Scienze alimentari, Mino Fulco ha lavorato con Carletto Ancelotti nel corso delle sue esperienze al Real Madrid e al Bayern Monaco. Mino ha conosciuto Katia a Parma, durante il corso magistrale, dopo la laurea triennale conseguita a Napoli in Biotecnologie Alimentari. «Mino è tutto sport e studio – dice il padre a Il Mattino – E’ tifosissimo del Napoli. Iniziò a giocare nei Pulcini di Mondragone. Siamo felici per Ancelotti e per nostro figlio, potremo essere più vicini a Katia e ai nostri nipotini». Fulco ha tenuto a regime alimentare alcuni grandi campioni come Sergio Ramos, Ribery, Lewandowski e Vidal. Ora l’avventura a Napoli.