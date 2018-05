Sarri Chelsea, novità di mercato: i Blues potrebbero offrire al Napoli David Luiz e settanta milioni di euro per il mister e Koulibaly

Il Chelsea e il Napoli sono pronti a fare un affare, stando alle voci che arrivano dalla Premier League. Per riuscire a prendere Maurizio Sarri, il Chelsea starebbe pensando a un pacchetto in stile agenzia di viaggi, tutto compreso. Sarri andrebbe a Londra assieme a Kalidou Koulibaly e sarebbe pagato con un bel po’ di soldi e con David Luiz. Per la precisione, il Chelsea potrebbe tirar fuori circa settanta milioni di euro per portarsi a casa il difensore senegalese e il tecnico toscano. La trattativa per Sarri prosegue, ma i rumors dall’Inghilterra sono sempre più diversi tra loro: l’offertona per Sarri è solo uno degli scenari, gli altri prevedono la permanenza di Antonio Conte (difficile, ma non impossibile) oppure l’approdo di un altro mister a Stamford Bridge (Luis Enrique su tutti). Insomma, di voci ne girano parecchie.

La più clamorosa rimane, senza dubbio, quella che riguarda anche Luiz e Koulibaly. Ormai è risaputo che il Chelsea vuole KK, già da anni ha messo il mirino sul centrale del Napoli. Sarri lo ha fatto crescere e diventare uno tra i difensori migliori al mondo, quindi sarebbe contento di poterlo riavere a Londra, ma per ora non c’è proprio niente di certo. Forse il fattore meno in bilico in questa potenziale trattativa à David Luiz. Carlo Ancelotti lo stima, lo ha avuto con sé e starebbe pressando il Napoli per portarlo al San Paolo. Luiz è vicino alla scadenza col Chelsea e i Blues vorrebbero liberarsene, quindi non è escluso che il Napoli faccia un tentativo per il brasiliano. Secondo La Gazzetta dello Sport Marina Granovskaia, manager del Chelsea, starebbe pensando a un’offertona per il pacchetto Koulibaly-Sarri, ma ancora non sono arrivate proposte a Castel Volturno.