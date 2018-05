Sarri-Chelsea, si tratta ad oltranza: inglesi pronti a pagare la clausola

Il Chelsea sta facendo di tutto per ingaggiare Maurizio Sarri come prossimo allenatore dei Blues, si attendono sviluppi domattina

Il Chelsea vuole Maurizio Sarri. Questo è quanto è stato fatto trasparire all’esterno del quartier generale blues dove l’entourage di Sarri e il Chelsea stanno trattando senza sosta per cercare un punto d’incontro. Il meeting tra le due parti è andato avanti da mezzogiorno fino alle 21 con l’accordo che non è ancora stato raggiunto. Ci saranno sicuramente nuovi appuntamenti tra domani e dopodomani ma la volontà del Chelsea è chiara. La dirigenza dei Blues pagherebbe la clausola da otto milioni (scadenza 31 maggio) e mette sul tavolo un biennale all’allenatore.

Il tecnico toscano ha già dato il suo assenso alla destinazione, desideroso di mettersi alla prova contro dei mostri sacri di allenatori come Guardiola e Mourinho. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione una prima richiesta di Sarri, dovesse finire sulla panchina di Stanford Bridge, sarebbe il Pipita Higuain. L’ex tecnico azzurro rivuole nel suo attacco il centravanti da 33 gol in campionato con la maglia del Napoli e sarebbe disposto a salutare Alvaro Morata che rientrerebbe nella trattativa. Importanti sviluppi potrebbero avvenire già nella giornata di domani dove è in programma un altro incontro tra le parti interessate.