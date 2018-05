Juventus, incontro a Milano tra Morata e Paratici: i dettagli – FOTO

Alvaro Morata Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante di proprietà Chelsea: incontro a Milano con il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, le ultime

E’ Alvaro Morata il primo nome sulla lista dei desideri della Juventus. E la missione è già partita, con la dirigenza bianconera che ha rotto gli indugi: partito l’assalto per strappare l’attaccante spagnolo al Chelsea. La trattativa è tutt’altro che semplice, con i Blues che lo hanno pagato quasi 80 milioni di euro appena 12 mesi fa, ma la Juve è pronta a spingere sulla volontà del calciatore: il classe 1992 non si è ambientato a Londra e vorrebbe tornare in Italia e nella “sua” Torino.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, notizia confermata anche dalla stampa inglese, questo pomeriggio a Milano è andato in scena un incontro tra Alvaro Morata, il suo agente Juanma Lopez e il direttore sportivo Fabio Paratici. Abbracci, sorrisi e la manifestazione della volontà di tornare in bianconero del calciatore. Le cifre al momento rappresentano lo scoglio principale, nonostante la Juventus sia pronta a fare un sacrificio importante: Massimiliano Allegri ha dato il suo via libera all’operazione, restano da valutare le considerazioni del Chelsea. Ecco la foto che circola sui social dell’incontro di oggi a Milano: