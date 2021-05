Mihajlovic a Ferrero: «Prendi Stankovic». Il retroscena sulla Sampdoria

Sinisa Mihajlovic consiglia il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: il retroscena su Dejan Stankovic

Il rapporto tra Sinisa Mihajlovic e Massimo Ferrero è rimasto ottimo anche dopo l’addio dell’allenatore. L’attuale tecnico del Bologna è sempre stato molto vicino al presidente della Sampdoria, e lo stesso patron dei liguri gli ha dimostrato affetto e amicizia. Il serbo sembra che abbia ancora una certa influenza. Il retroscena.

Secondo quanto riporta l’edizione di Bologna de La Repubblica, Ferrero avrebbe avuto un incontro, qualche settimana fa, con Mihajlovic. Nel colloquio non si sarebbe parlato del ritorno in blucerchiato dell’allenatore ma di un altro nome. Il serbo avrebbe, infatti, consigliato al presidente di portare a Genova l’attuale mister della Stella Rossa, Dejan Stankovic. Ad oggi, però, il favorito per la panchina doriana resta Claudio Ranieri.