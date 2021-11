Conferenza stampa Mihajlovic: «Pensiamo in grande. Arnautovic? Gioca»

Le parole di Mihajlovic in conferenza stampa sulla sfida di domani alle ore 15 del suo Bologna contro lo Spezia di Thiago Motta

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

SPEZIA – «Venezia è stata una parte del viaggio e non un incidente di percorso. Dobbiamo migliorare. Settimana scorsa ci è mancato il reparto offensivo. Dobbiamo essere spietati sotto porta. Spezia? Mantenere concentrazione nella fase difensiva essendo un campo piccolo e loro giocano in casa. Dobbiamo fare meglio nella fase difensiva, quello si.»

ARNAUTOVIC – «Sta bene e domani giocherà. Non è stirato. Abbiamo perso qualche punto, con Venezia, con l’Empoli abbiamo fatto schifo. Non dobbiamo accontentarci dobbiamo fare meglio.»

ORSOLINI – «Potrebbe giocare. Nella scorsa partita ha fatto bene. Ha potuto esprimersi più in fase offensiva che in ripiegamento. La partita di domani potrà essere simile sotto questo aspetto.»

VIOLA – «Sa giocare bene la palla, nelle palle inattive nei lanci lunghi, ha esperienza e ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti.»

OBIETTIVO – «Obiettivo di stare dalla parte sinistra, ma possono cambiare sia in meglio che in peggio. Pensiamo in grande.»

DE SILVESTRI-SKOV OLSEN – «Devi chiedere ai medici. Io mi concentro sui giocatori che ho a disposizione.»

DOMINGUEZ – «Sta facendo bene anche se non è il ruolo suo. Peccato che è diffidato, speriamo non prenda ammonizioni ma la vedo dura per com’è fatto.»

MEDEL – «Potrebbe giocare a centrocampo. Viola non ha i 90′ e in difesa magari andiamo meglio con Bonifazi e Binks. Dipende dalla forma dalla squadra che dobbiamo incontrare.»

ITALIA – «L’Italia può vincere con chiunque e uguale il Bologna. Tutte e due abbiamo grande possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo la strada giusta dobbiamo solo metterla in pratica.»