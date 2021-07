Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù dal ritiro di Pinzolo: le sue parole

«Da un po’ di tempo non facevo ritiri, sono emozionato come un novellino che per la prima volta viene in ritiro. Sono contento, stiamo lavorando bene e speriamo che il tempo ci aiuti per fare le cose. I ragazzi non hanno stress in questo periodo, lavoriamo sulla testa e parliamo di più, correggendo errori e mettendo qualcosa di nuovo per farci trovare pronti per l’inizio della stagione. Quando si lavora si lavora, poi ci sono anche i momenti di divertimento».